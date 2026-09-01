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Μπαλάκι ευθυνών από τον Σάντσεθ

Κλεφτοπόλεμος με τους μετανάστες στη Θέουτα
ΔΙΕΘΝΗ
01/09/2026 21:25

Χαώδης είναι η κατάσταση με τους μετανάστες στη Θέουτα της Ισπανίας, με τους κατοίκους να είναι  εξοργισμένοι με την Κυβέρνηση Σάντσεθ την οποία κατηγορούν ότι δεν κάνει τίποτα για να τους βοηθήσει.

O Ισπανός  Πρωθυπουργός κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ τη Ρωσία και ακροδεξιούς, ότι υποδαυλίζουν τις αντιδράσεις.

 

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