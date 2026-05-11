Σουδάν: Τουλάχιστον 880 άμαχοι σκοτώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου σε επιθέσεις με drones

Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) Φόλκερ Τουρκ προειδοποίησε σήμερα ότι η εξάπλωση και κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν καθώς και η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς.

«Η διεθνής κοινότητα ενημερώνεται ότι, εκτός κι αν ληφθεί δράση δίχως καθυστέρηση, η σύγκρουση αυτή είναι στο όριο του να εισέλθει σε μια νέα, ακόμα πιο φονική φάση», δήλωσε ο Τουρκ σε ανακοίνωση.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τα drones που φέρουν οπλισμό έχουν τώρα γίνει η βασική αιτία θανάτων μεταξύ αμάχων. Τα πλήγματα με drones αντιστοιχούσαν στο 80% όλων των θανάτων αμάχων που συνδέονται με συγκρούσεις, με τουλάχιστον 880 ανθρώπους να σκοτώνονται από μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της OHCHR.

Οι περισσότεροι τέτοιοι θάνατοι καταγράφηκαν στην περιοχή Κορντοφάν, στο Νταρφούρ.

Το Νταρφούρ, μια μεγάλη περιοχή στο δυτικό Σουδάν, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της βίας στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF).

Ωστόσο, η χρήση drones από τις ΔΤΥ και τις σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές όπως του Γαλάζιου Νείλου, του Λευκού Νείλου και του Χαρτούμ.

«Η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών τις ερχόμενες εβδομάδες, καθώς οι πλευρές προσπαθούν να κερδίσουν ή να παγιώσουν τον έλεγχο εδάφους εν μέσω ασταθούς δυναμικής στις συγκρούσεις, δημιουργεί τον κίνδυνο οι εχθροπραξίες να εξαπλωθούν ακόμα περισσότερο σε κεντρικές και ανατολικές πολιτείες, με φονικές επιπτώσεις για τους αμάχους σε τεράστιες περιοχές», δήλωσε ο Τουρκ.

Τα drones καθιστούν δυνατή τη συνέχιση των συγκρούσεων στη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που στο παρελθόν έχει επηρεάσει τις χερσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ο Τουρκ. Ο ίδιος ζήτησε ισχυρά μέτρα για να αποτραπεί η μεταφορά όπλων, όπως προηγμένων οπλισμένων drones, στις εμπόλεμες πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ