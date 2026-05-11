Κίνα- Σύνοδος Τραμπ – Σι: Το Πεκίνο θα επιδιώξει «περισσότερη σταθερότητα» στις διεθνείς σχέσεις

Η Κίνα θα επιδιώξει «περισσότερη σταθερότητα» στις διεθνείς σχέσεις στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα σκοπεύει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ επί ίσοις όροις, με πνεύμα σεβασμού και ενδιαφέροντος για το αμοιβαίο συμφέρον, προκειμένου να αναπτύξει τη συνεργασία, να διαχειριστεί τις διαφορές και να φέρει περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα σε έναν ασταθή και αλληλεξαρτώμενο κόσμο», τόνισε ο Γκούο Ζιακούν στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η διπλωματία στο υψηλότερο επίπεδο διαδραματίζει ασύγκριτο στρατηγικό ρόλο στις σινοαμερικανικές σχέσεις», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Γκούο εξέφρασε την έντονη αντίθεση του Πεκίνου στις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος τριών εταιρειών με έδρα την Κίνα, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, διευκολύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν.

«Πάντα απαιτούμε από τις κινεζικές εταιρείες να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς και θα διαφυλάττουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», σημείωσε.

«Η επείγουσα προτεραιότητα είναι να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο την επανάληψη των συγκρούσεων, αντί να χρησιμοποιούμε τον πόλεμο για να (…) δυσφημιστούν άλλες χώρες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, στο πλαίσιο της οποίας θα έχει συνομιλίες με τον Σι.

Οι συζητήσεις αυτές αναμενόταν αρχικά να επικεντρωθούν στο θέμα των διμερών εμπορικών σχέσεων, όμως πλέον εκτιμάται ότι θα κυριαρχήσει στην ατζέντα ο πόλεμος στο Ιράν.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα από το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ