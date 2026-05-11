H Πολωνία θα ζητήσει εξηγήσεις για τον τρόπο διαφυγής του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζ. Ζιόμπρο στις ΗΠΑ

⁠Η Πολωνία θα ζητήσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, που κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας κατόρθωσε να ταξιδέψει από την Ουγγαρία στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Βαρσοβία ήλπιζε ότι μετά την αποχώρηση από την εξουσία του Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος είχε προσφέρει άσυλο στον Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και τον υφυπουργό του Μαρτσίν Ρομανόφσκι, οι δύο κατηγορούμενοι θα παραδίδονταν στην Πολωνία για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες.

Οι πολωνικές αρχές είχαν αφαιρέσει και των δύο τα διαβατήρια. Δεν είναι γνωστό που βρίσκεται ο Ρομανόφσκι.

«Θα ζητήσουμε τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ουγγαρία το νομικό πλαίσιο και τα πραγματικά γεγονότα της εξόδου του Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο από το ουγγρικό έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Και ειδικά, ποιο είναι το έγγραφο που του επέτρεψε να διασχίσει τα σύνορα και του έδωσε το δικαίωμα να εισέλθει στις ΗΠΑ. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση αυτή θα διευθετηθεί και ότι δεν θα επηρεάσει τις καλές σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία».

Ο Ζιόμπρο είναι ο αρχιτέκτονας των μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος Ορμπαν που περιόρισαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία κατά την διάρκεια της διαβέρνησης του PiS (2015-2023).

Αντιμετωπίζει 26 κατηγορίες κυρίως για διασπάθιση χρημάτων Ταμείου, οι πόροι του οποίου αποσκοπούσαν στην συνδρομή σε θύματα εγκλημάτων, για πολιτικό όφελος.

Ο Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο διέφυγε από την Ουγγαρία και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza.

Ο Ζιόμπρο και η σύζυγός του εισήλθαν στις ΗΠΑ αφού ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη προσωπικά ώστε να εγκριθούν οι βίζες τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρά την αντίθετη γνώμη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του πρεσβευτή της Πολωνίας στην Ουάσινγκτον Τομ Ρόουζ.

Ο πολωνός πρεσβευτής είχε διαβεβαιώσει πρόσφατα τον πολωνό υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι η Ουάσινγκτον δεν θα προσφέρει καταφύγιο σε πρόσωπα που θα διαφύγουν από την Ουγγαρία, σύμφωνα με την Gazeta Wyborcza.

Η πολωνική βουλή αφαίρεσε την βουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο τον περασμένο Νοέμβριο, αφού κατηγορήθηκε για διασπάθιση δημοσίου χρήματος ως υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS).

Η ηγεσία του PiS διατήρησε στενές σχέσεις με τον Βίκτορ Ορμπαν.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν θα είναι πλέον ασφαλές καταφύγιο για τον Ζιόμπρο, που αρνείται τις εναντίον του κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Τραμπ παρενέβη για την χορήγηση βίζας έπειτα από αιτήματα πολιτικών του PiS προς τον αμερικανό πρόεδρο και τον Λευκό Οίκο. Αλλωστε ο Τραμπ αισθάνεται κοντά στον εθνικιστή πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, θεωρώντας τον εκ των ολίγων υποστηρικτών του στην Ευρώπη μετά και την αποχώρηση του Βίκτορ Ορμπάν.

