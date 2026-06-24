Συρία: Ξεκίνησε η δίκη μέλους της οικογένειας Άσαντ για εγκλήματα πολέμου

Το πρώτο μέλος της οικογένειας του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, κάθισε σήμερα στο εδώλιο του δικαστηρίου.

Πρόκειται για τον πρώτο ξάδελφο του πρώην προέδρου της Συρίας, Ουασίμ αλ Άσαντ, ο οποίος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγές, εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και συγκρότηση ένοπλων ομάδων.

Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, ο Ουασίμ αλ Άσαντ, ήταν υπεύθυνος για την παροχή «όπλων, πυρομαχικών, χρηματοδότησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης», στις δυο ομάδες, οι οποίες συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ανατολική Γούτα, «σκοτώνοντας μεγάλο αριθμό αμάχων».

Οι κατηγορίες, αφορούν «εγκλήματα πολέμου», αλλά και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», έκανε λόγο ο δικαστής.

Συνεχίζοντας ο δικαστής, είπε, ότι επιπρόσθετα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν «υποκίνηση σε δολοφονία και βία μέσω δημόσιων δηλώσεων και δημοσιεύσεων εναντίον αντιπάλων, λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών στη Συρία και το εξωτερικό, καθώς και εκμετάλλευση δεσμών του με την οικογένεια Άσαντ για σκοπούς λεηλασίας και εκβιασμού».

Αρνήθηκε ωστόσο τις κατηγορίες ο κατηγορούμενος για σχέση του με τις δυο ομάδες, ενώ πρόβαλλε τον ισχυρισμό, ότι, ο ρόλος του ήταν, να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ τους.