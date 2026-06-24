Σαρδηνία: Στην βασιλική οικογένεια του Kατάρ η βίλα του Μπερλουσκόνι

Στην βασιλική οικογένεια του Κατάρ, θα πουληθεί η «βίλα Τσερτόζα» στη Σαρδηνία, η οποία ανήκει στην οικογένεια Μπερλουσκόνι.

Όπως αναφέρει η Corrire della Sera στην ηλεκτρονική της έκδοση, η πολυτελής έπαυλη, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ, θα μεταβιβαστεί στην οικογένεια Αλ Θάνι.

Το οίκημα, διαθέτει 126 δωμάτια με συνολική εσωτερική έκταση 4.500 τετραγωνικών μέτρων, θέατρο εμπνευσμένο από την Αρχαία Ελλάδα, τεράστιο πάρκο δίπλα στη θάλασσα, αλλά και πισίνες.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είχε φιλοξενήσει πολλούς ξένους ηγέτες στη συγκεκριμένη βίλα (Βλ. Πούτιν, Τ. Μπλερ, και άλλοι).