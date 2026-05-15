Λίβανος: 20 οι απώλειες του Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι υπαξιωματικός τους σκοτώθηκε από πυρά ολμοβόλου στον νότιο Λίβανο, εξέλιξη που ανεβάζει σε είκοσι τον αριθμό των απωλειών στις τάξεις τους, με βάση τα επίσημα δεδομένα, αφότου άρχισε ο πόλεμος εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, τη 2η Μαρτίου.

Ο αρχιλοχίας Νεγκέβ Νταγκάν, 20 ετών, «έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν. Επρόκειτο για υπαξιωματικό του 12ου τάγματος της ταξιαρχίας Γκολάνι, διευκρίνισαν.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 20 Ισραηλινοί στον συνεχιζόμενο πόλεμο στον Λίβανο: 19 στρατιωτικοί και συμβασιούχος του στρατού.

Την ίδια περίοδο στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.800 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ