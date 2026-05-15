Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 205 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα 205 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Μόσχα δήλωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι συμφώνησε να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή αιχμαλώτων με το Κίεβο στο πλαίσιο τριήμερης κατάπαυσης πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

