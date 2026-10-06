Συναγερμός στην Ρωσία: Δεύτερος πιθανός θάνατος από πανώλη

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον δεύτερο θάνατο

Αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης για δεύτερο πιθανό θάνατο σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, προκαλούν ανησυχία στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ασθενή σε νοσοκομείο καραντίνας και δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις επίσημες αρχές.

Η νέα αναφορά δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικού εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ. Η Σιπίλοβα πέθανε στις 2 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της πόλης Σελέχοβ.

Η ανεπιβεβαίωτη αναφορά για δεύτερο περιστατικό

Τα ρωσικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δεύτερη απώλεια σε νοσοκομείο της περιοχής, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει τον θάνατο ή να συνδέει το περιστατικό με πανώλη.

Οι αρμόδιες αρχές της χώρας δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για δεύτερο κρούσμα ή δεύτερο θύμα.

Η υπόθεση της Ντάρια Σιπίλοβα στο Ιρκούτσκ

Η Ντάρια Σιπίλοβα εργαζόταν ως εργαστηριακή τεχνικός στο Ινστιτούτο Κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, το οποίο μελετά την ασθένεια. Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε πει στους γιατρούς που την παρακολουθούσαν πως στις 25 Σεπτεμβρίου έσπασε κατά λάθος φιαλίδιο με ζωντανό βακτήριο της πανώλης.

Η εκδοχή για ατύχημα στο εργαστήριο δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Ιατρική παρακολούθηση και καραντίνα σε νοσοκομεία

Μετά τον θάνατο της 28χρονης, περίπου 197 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, αρκετά νοσοκομεία στην περιοχή του Ιρκούτσκ τέθηκαν σε καραντίνα διάρκειας τριών εβδομάδων. Οι ενέργειες αυτές συνδέονται με τη διαχείριση των επαφών της Σιπίλοβα, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον αναφερόμενο δεύτερο θάνατο.