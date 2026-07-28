Φινλανδία: Κλείνει ένα μέρος του εναέριου χώρου, περιορίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία λόγω κινδύνου drones

Λόγω του κινδύνου εισβολής αδέσποτων drones, οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας προχώρησαν σήμερα σε μερικό αποκλεισμό του εναέριου χώρου τους και σε περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα νότια παράλια της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Η απόφαση ελήφθη καθώς φέτος ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είχαν στόχο τη Ρωσία, παρεξέκλιναν της πορείας τους και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας και των χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πολέμου στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος του στρατού εξήγησε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης των αρχών σε περίπτωση νέας παραβίασης, εγγυώμενα την ασφάλεια των πολιτών και την εφαρμογή αντιμέτρων.

Ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει την πηγή των πληροφοριών για τη δραστηριότητα των drones, χαρακτηρίζοντάς την απόρρητη επιχειρησιακή πληροφορία. Σημειώνεται ότι το Κίεβο έχει πυκνώσει τις επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στόχων.

Για τις εκτροπές των drones εντός του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της κατηγορούν τις ρωσικές ηλεκτρονικές παρεμβολές, ενώ η Μόσχα ισχυρίζεται ότι πρόκειται για σκόπιμες ενέργειες της Ουκρανίας.