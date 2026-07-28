Σούρι Νοέλ: Η κόρη του Τομ Κρουζ αφαίρεσε νομικά το επώνυμο του πατέρα της

Η Σούρι, η 20χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς, έχει πλέον καταχωριστεί επισήμως ως Σούρι Νοέλ, αφαιρώντας από το όνομά της το επώνυμο του πατέρα της. Η εξέλιξη προκύπτει από την εγγραφή της στους εκλογικούς καταλόγους της κομητείας Άλεγκέινι στην Πενσιλβάνια, όπου φοιτά στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

Η νομοθεσία της Πενσιλβάνια απαιτεί η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους να γίνεται με το νόμιμο όνομα του πολίτη. Η καταχώριση της νεαρής ως Σούρι Νοέλ επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή επωνύμου έχει ολοκληρωθεί νομικά, αν και δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς κινήθηκε ή ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία.

Το «Νοέλ» είναι το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Κέιτι Χολμς. Ούτε η Σούρι ούτε οι γονείς της έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την αλλαγή του ονόματός της.

Η πρώτη δημόσια χρήση του ονόματος Σούρι Νοέλ

Η Σούρι είχε χρησιμοποιήσει το όνομα Σούρι Νοέλ πριν από την καταχώρισή της στους εκλογικούς καταλόγους. Τον Ιούνιο του 2024, στο πρόγραμμα της αποφοίτησής της από το Λύκειο LaGuardia της Νέας Υόρκης, αναγραφόταν με το νέο επώνυμο.

Ο Τομ Κρουζ δεν είχε παραστεί στην τελετή αποφοίτησης. Εκείνο το Σαββατοκύριακο βρισκόταν στο Λονδίνο για γυρίσματα και είχε εμφανιστεί στη συναυλία της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο Wembley.

Πριν μετακομίσει στην Πενσιλβάνια για τις σπουδές της, η Σούρι ζούσε στη Νέα Υόρκη. Εκεί, οι αιτήσεις αλλαγής ονόματος σφραγίζονται αυτομάτως ή μπορούν να παραμείνουν απόρρητες έπειτα από αίτημα, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τη νομική διαδικασία.

Σούρι Νοέλ και Carnegie Mellon: Τα βήματα στο θέατρο

Η Σούρι Νοέλ σπουδάζει μουσικό θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ. Παράλληλα συμμετέχει σε θεατρικές δραστηριότητες και παραγωγές, επιδιώκοντας επαγγελματική διαδρομή στις παραστατικές τέχνες.

Κατά τη φοίτησή της στο LaGuardia είχε υποδυθεί τη Μορτίσια Άνταμς στο μιούζικαλ «The Addams Family: A New Musical». Νωρίτερα μέσα στη χρονιά συμμετείχε στη θεατρική ανάγνωση του έργου «Cosmic Microwave Background» στο New Hazlett Theater του Πίτσμπουργκ.

Επόμενος σταθμός για την ομάδα φοιτητών του Carnegie Mellon είναι το «Midsummer!», μια σύγχρονη διασκευή του έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας». Η παραγωγή αναμένεται να ταξιδέψει στη Σκωτία για το βρετανικό ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου το 2026.

Τομ Κρουζ και Κέιτι Χολμς: Η οικογενειακή διαδρομή

Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς άρχισαν τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2005 και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ανακοίνωσαν ότι περιμένουν παιδί. Η Σούρι γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006, ενώ οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2006 στην Ιταλία.

Στις 29 Ιουνίου 2012 ανακοινώθηκε ότι η Κέιτι Χολμς είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Μετά τον χωρισμό, η Σούρι μεγάλωσε με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της με τον Τομ Κρουζ σταμάτησαν.

Η Κέιτι Χολμς έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον δεσμό που διατηρεί με την κόρη της, λέγοντας ότι οι δυο τους «κατά κάποιον τρόπο μεγάλωσαν μαζί». Σε συνέντευξή της είχε επίσης αναφέρει ότι ο Τομ Κρουζ είχε περάσει διάστημα επτά ετών χωρίς να δει τη Σούρι.