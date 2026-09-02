Συλλεκτικό νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ

Ένα διαφορετικό νόμισμα που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ , το οποίο κόπηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ και είναι πλέον διαθέσιμο προς πώληση.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει τα νομίσματα με την εικόνα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε πακέτα των 25 ή των 100, που κοστίζουν 61 και 154 δολάρια αντίστοιχα.

Στη μία πλευρά το συλλεκτικό νόμισμα εικονίζει έναν αετό, το σύμβολο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Καλών Τεχνών.

Στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται το πορτρέτο του Τραμπ, μια εικόνα που θυμίζει έντονα το επίσημο πορτρέτο του, έμπνευση για το οποίο υπήρξε η φωτογραφία που ελήφθη από την αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών που είχαν ξεκινήσει στην Τζόρτζια για κατηγορίες που σχετίζονταν με την πιθανολογούμενη παρέμβαση του στις εκλογές του 2020.

Η κοπή του νομίσματος εγκρίθηκε στα μέσα Μαρτίου από την Επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν διοριστεί όλα από τον Τραμπ. «Καθώς πλησιάζουμε τη 250η επέτειο (από την ανεξαρτησία), σχεδιάζουμε νομίσματα που συμβολίζουν το πνεύμα της χώρας και τη δημοκρατίας μας», είχε δηλώσει τότε ο θησαυροφύλακας των ΗΠΑ Μπράντον Ριτς. «Δεν υπάρχει πιο εμβληματικό πορτρέτο για τα νομίσματα αυτά από εκείνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.