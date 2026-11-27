Τύχη βουνό είχαν οι επιβαίνοντες στο περιφερειακό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Τρουά – Παρίσι-Εστ όταν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό κοντά σε ισόπεδη διάβαση στην περιοχή Μπαρμπερέ-Σεν-Συλπίς βόρεια της Τρουά.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, το τρένο που μετέφερε περίπου 87 έως 90 επιβάτες προσέκρουσε στη ρυμούλκα ενός φορτηγού που πραγματοποιούσε ελιγμούς σε εργοτάξιο κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την ισόπεδη διάβαση.

Ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση με βαν και 9 τραυματίες, ο νεότερος επίσημος απολογισμός της νομαρχίας ανεβάζει τον αριθμό σε 13 ελαφρά τραυματίες. Ανάμεσά τους βρίσκονται τόσο ο μηχανοδηγός του τρένου όσο και ο οδηγός του φορτηγού.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή μεταξύ Τρουά και Παρισιού διακόπηκε για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ οι αρχές κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και άνοιξαν χώρους υποδοχής για την εξυπηρέτηση των επιβατών.Το τρένο, «δεν εκτροχιάστηκε», διευκρίνισε εκπρόσωπος της SNCF Grand Est