Ένοπλη ενέδρα και ληστεία σε θωρακισμένο όχημα σημειώθηκε στην περιοχή Λα Πέρλα του στο Περού.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί πάνω στην παραλιακή οδό που αποτελεί βασικό οδικό άξονα πρόσβασης προς το διεθνές αεροδρόμιο .

Ομάδα 5 έως 8 κουκουλοφόρων δραστών, χρησιμοποιώντας έως και τρία οχήματα, έστησε ενέδρα και ακινητοποίησε ένα μαύρο θωρακισμένο όχημα .Οι δράστες άνοιξαν πυρ ρίχνοντας δεκάδες πυροβολισμούς κατά του οχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, υπάρχουν δύο τραυματίες, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης σημειώθηκε και σύγκρουση με διερχόμενο ασημί αυτοκίνητο.

Οι ένοπλοι αφαίρεσαν βαλίτσες και τσάντες από το εσωτερικό του θωρακισμένου αυτοκινήτου πριν διαφύγουν. Η Εθνική Αστυνομία του Περού διερευνά το ενδεχόμενο το όχημα να μετέφερε ράβδους χρυσού ή κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο Infobae, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και έχουν ήδη εντοπίσει κινητά τηλέφωνα πεταμένα στην περιοχή, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια.