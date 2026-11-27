Στην πρώτη θέση παραμένει η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει παράλληλα την έντονη αντίθεση των Γερμανών πολιτών στον νέο δανεισμό για την κάλυψη του προϋπολογισμού, καθώς και τον προβληματισμό τους για τη μακροημέρευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» του γερμανικού δικτύου ZDF, η AfD διατηρεί αμετάβλητη την πρωτιά της με ποσοστό 28%, την ώρα που η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) καταγράφει απώλειες μιας μονάδας και υποχωρεί στο 21%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι, οι οποίοι παραμένουν σταθεροί στο 15%, ακολουθούμενοι από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που ενισχύεται κατά μία μονάδα φτάνοντας το 14%, και την Αριστερά που διατηρεί το 10%.

Παράλληλα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους πολιτικούς με τη χαμηλότερη δημοτικότητα —με μοναδική εξαίρεση την επικεφαλής της AfD, Αλίς Βάιντελ, η οποία συγκεντρώνει ακόμη περισσότερες αρνητικές γνώμες. Το έργο της κυβέρνησής του αξιολογείται αρνητικά από το 71% των πολιτών (+2 μονάδες), ενώ θετική γνώμη εκφράζει μόλις το 24% (-2 μονάδες). Όσον αφορά τη σταθερότητα του κυβερνητικού συνασπισμού, οι απόψεις διχάζονται: το 50% εκτιμά ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του έως το 2029, έναντι 46% που προβλέπει πρόωρο τέλος. Επιπλέον, η προσφυγή σε νέο χρέος για την κάλυψη τρεχουσών δημοσιονομικών αναγκών συναντά την αποδοκιμασία του 59% των ερωτηθέντων, με το 39% να τάσσεται υπέρ.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η πλειοψηφία των πολιτών (64%) αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως «μεγάλη απειλή» για τη χώρα, σε αντίθεση με το 34% που δεν συμμερίζεται αυτή την ανησυχία. Αναφορικά με την αμυντική θωράκιση της Γερμανίας απέναντι στη Μόσχα, το 41% κρίνει πως τα λαμβανόμενα μέτρα είναι ικανοποιητικά, το 31% τα θεωρεί ανεπαρκή, ενώ το 19% πιστεύει ότι είναι υπερβολικά.