Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 55 νεκροί, 31 ακόμη αγνοούμενοι

Σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες συνεχίζουν σήμερα να ανοίγουν δρόμους απομακρύνοντας συντρίμμια και να αναζητούν επιζώντες σε κτίρια που κατέρρευσαν, αψηφώντας τη βροχή και τις μετασεισμικές δονήσεις, έπειτα από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε το νότιο τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας στις αρχές αυτής της εβδομάδας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 55 νεκρούς, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Ο σεισμός 7,8 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων και κατολισθήσεις σε μεγάλο μέρος του.

Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 55 νεκρούς, από 46 που είχαν καταμετρηθεί την Τετάρτη, ενώ άλλοι 31 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, κατά τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον Ρενέ Πουνσαλάν, υπεύθυνο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στην επαρχία Σαρανγκάνι, που υπέστη βαρύ πλήγμα, αν και αρκετοί δρόμοι άνοιξαν, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για να διανέμονται τρόφιμα και νερό σε κατοίκους απομονωμένων περιοχών, πολλές από τις οποίες στερούνται ακόμη την ηλεκτροδότηση.

«Οι μετασεισμοί συνεχίζουν να μας επιβραδύνουν και επίσης έβρεξε τη νύχτα, χρειάστηκε έτσι να διακόψουμε για κάποιο χρόνο» τις επιχειρήσεις, είπε.

Αν και οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, σβήνουν πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες, προειδοποίησε — εκτός αν συμβεί κάποιο «θαύμα».

Την Τετάρτη ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος μετέβη στις πληγείσες περιοχές, ειδικά στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, τη μεγαλύτερη στη σεισμοπαθή περιοχή. Επισκέφτηκε σχολείο που υπέστη ζημιές και κέντρο διανομής βοήθειας.

Υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει 100 εκατομμύρια πέσος (1,4 εκατ. ευρώ) για να ανοικοδομηθεί το κτίριο του δημαρχείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ