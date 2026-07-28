Ιαπωνία: Αναφορές για νεκρούς μετά τον σεισμό των 7,1 R

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντικό αριθμό θυμάτων σε εμπορικό κέντρο στην επαρχία Κουμαμότο, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο TBS, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο που υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Ωστόσο, η τοπική αστυνομία, απαντώντας σε ερώτημα του AFP, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για θύματα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Παράλληλα, η αστυνομία έκανε γνωστό ότι έλαβε αναφορές και για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κουμαμότο, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από την ιαπωνική ρυθμιστική αρχή, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ούτε έχουν προκύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι.

Ο ΔΟΑΕ γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.