Ανοικτά τα ενδεχόμενα για F35 στην Τουρκία

Ανοιχτό ενδεχόμενο, να δοθούν τα F35 στην Τουρκία, άφησε και πάλι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, λίγες ώρες, πριν από τη σημερινή συνάντηση του, με τον Νετανιάχου, στην Ουάσιγκτον.

Στη συνάντηση προφανώς θα κυριαρχήσει το θέμα των εξελίξεων στο Ιράν, αλλά πρέπει να σημειωθεί, ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχει αντιταχθεί στην παράδοση των F35 στην Τουρκία, οποτε πιθανόν να συζητηθεί, και αυτό το ζήτημα.

Μας ενημερώνει ο Κώστας Σαρικάς.