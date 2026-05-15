LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία- Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

ΔΙΕΘΝΗ
15/05/2026 15:10
Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία- Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
PHOTO/AP - FRANK-AUGSTEIN

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Ιαπωνία, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκι και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα πενήντα χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης