Σαουδική Αραβία: Τρεις νεκροί από επιθέσεις των Χούθι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Οι επιθέσεις έγιναν στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και στο αεροδρόμιο της Άμπχα, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Νεκρές είναι δύο γυναίκες, υπήκοοι Μαρόκου και Αλγερίας, στην Άμπχα, καθώς και ένας άνδρας από το Σουδάν στο Ριάντ. Ορισμένοι από τους 36 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Καταγράφηκαν επίσης υλικές ζημιές και προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων για αρκετές ώρες.

«Δεν θα μείνουν ατιμώρητες» οι επιθέσεις

Η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε αντίποινα στην Υεμένη. Ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι δήλωσε ότι καταστράφηκαν «82 θεμιτοί στρατιωτικοί στόχοι» των ανταρτών.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι καταστράφηκε η πλατφόρμα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τη συμμαχία, στην επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ.

Μάχες με πάνω από 330 νεκρούς

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη έχουν κλιμακωθεί από τον Ιούλιο, μετατρέποντας τη χώρα σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Περισσότεροι από 201.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Νέες μάχες στο δυτικό τμήμα της Υεμένης είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 62 άνθρωποι. Από τη Δευτέρα, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 330, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι επιτέθηκαν και στην περιοχή του αεροδρομίου του Άντεν. Πύραυλος έπεσε κοντά στον διάδρομο λίγο πριν από την άφιξη πτήσης της Yemenia από το Κάιρο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να εκτραπεί σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ εξαπέλυσε επίσης νυχτερινούς βομβαρδισμούς σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι, μεταξύ αυτών και η πρωτεύουσα Σανάα.