Ρούμπιο: Στήριξη στη Γκίλφοϊλ πριν από την επίσκεψη στην Αθήνα

Μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η δήλωση έγινε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού στην Αθήνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρίκτρια» της ατζέντας του Αμερικανού προέδρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή της στα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον «Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο», τον οποίο ενέταξε στα περιφερειακά έργα που, όπως σημείωσε, προωθούν τα ενεργειακά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και την ηγεσία της στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η δήλωση Ρούμπιο έρχεται λίγο πριν από την άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα, με την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ να βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αμερικανική πλευρά.