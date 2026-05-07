Ρωσία: Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι θα ισχύσει κατάπαυση πυρός δύο ημερών

Το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε σήμερα, ότι κατάπαυση πυρός δύο ημερών στην Ουκρανία, θα ισχύσει από απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), με την ευκαιρία των εορτασμών της νίκης [της Σοβιετικής Ένωσης] κατά της ναζιστικής Γερμανίας [κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο] το 1945.

«Ναι, μιλάμε για τις 8 και 9 Μαΐου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

‘Έπειτα από μια πρώτη ανακοίνωση της εκεχειρίας από τη Μόσχα, το Κίεβο ανακοίνωσε τη δική του κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι την καταπάτησε συνεχίζοντας τις επιθέσεις της εναντίον της χώρας.

«Η ρωσική πλευρά δεν είχε καμία αντίδραση» σε αυτήν την ανακοίνωση εκεχειρίας από το Κίεβο, είπε απλώς ο Πεσκόφ.

Είπε επίσης πως οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν λάβει «επιπρόσθετα μέτρα» προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων μεθαύριο Σάββατο σε όλη τη χώρα, ιδίως λαμβανομένης υπόψη «της τρομοκρατικής απειλής» από την Ουκρανία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης ότι οι πρόσφατες διακοπές του ίντερνετ στη Μόσχα, που προκάλεσαν μια κάποια ανησυχία στους Ρώσους, ήταν «απαραίτητες». «Εφαρμόστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, που είναι απόλυτη προτεραιότητα», είπε.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι οι απειλές του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα επιτεθεί στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στις 9 Μαΐου «δεν θα υποβαθμιστούν».

Η Ζαχάροβα είπε πως η Ρωσία θεωρεί ότι αυτές οι απειλές είναι «πρόθεση για διενέργεια τρομοκρατικής επίθεσης».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι η Αρμενία σύρεται στην «αντιρωσική τροχιά», όπως την αποκάλεσε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχόλιο της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είναι μια ένδειξη των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, που ήταν κάποτε στενοί σύμμαχοι. Αρμένιοι αξιωματούχοι κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι απέτυχε να προστατεύσει τη χώρα από το γειτονικό και επί μακρόν αντίπαλο Αζερμπαϊτζάν.

Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η Αρμενία, με την έγκριση της ηγεσίας της, ευθυγραμμίζεται με «επιθετικά ευρωατλαντικά πρότυπα» όπως τα χαρακτήρισε.

«Αυτή η πορεία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αρνητικές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Αρμενία», είπε.

Η Αρμενία επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να εμβαθύνει τις σχέσεις με την ΕΕ, μεταξύ άλλων φιλοξενώντας σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν στις 4 Μαΐου και σύνοδο ΕΕ-Αρμενίας, φέρνοντας περισσότερους από 40 Ευρωπαίους ηγέτης στην πρωτεύουσά της.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Αρμενία, που φιλοξενεί διάφορες ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, επιδεινώνονται όλο και περισσότερο αφότου το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε με τη βία την αποσχισθείσα περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ τον Σεπτέμβριο του 2023 παρά την παρουσία εκεί ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ