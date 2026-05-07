Σε μια κόλλα χαρτί η ειρήνη στον Περσικό
Ίσως και σήμερα η απάντηση του Ιράν
Κρίσιμες ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η αμερικανική πλευρά αναμένει ακόμη και σήμερα την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η παράδοση 400 κιλών ουρανίου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει έτοιμος για τη συμφωνία.
Σημαντικό ρόλο στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου φέρεται να παίζει η Κίνα … Αισιοδοξία υπάρχει και από την πακιστανική πλευρά.
