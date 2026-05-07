Πορτογαλία: Η Μπόνι Τάιλερ αναρρώνει μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η θρυλική Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler), όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η 74χρονη σταρ νοσηλεύεται στη πόλη Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία.

«Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπός της, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχήσουν με αυτά τα νέα και θα της εύχονται καλή και ταχεία ανάρρωση».

Γεννημένη ως Γκέινορ Χόπκινς (Gaynor Hopkins) σε μία εργατική γειτονιά στο Neath της Ουαλίας, η τραγουδίστρια με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή έγινε παγκόσμιο είδωλο.

Το εμβληματικό τραγούδι «Total Eclipse of the Heart» του 1983 την εκτόξευσε στην κορυφή. Μάλιστα, 43 τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, επιβεβαίωσε τη διαχρονικότητά του ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Η αγάπη της για τη μουσική ξεκίνησε από τα παιδικά χρόνια της, πριν την ανακαλύψει ο κυνηγός ταλέντων Ρότζερ Μπελ (Roger Bell) σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι.

Σύμφωνα με το BBC, η Τάιλερ έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στη Μάλτα και τη Γερμανία αργότερα αυτόν τον μήνα. Η επερχόμενη περιοδεία της περιλαμβάνει, επίσης, συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην Αυστρία, την Ουγγαρία, την Τουρκία και τη Ρουμανία.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ