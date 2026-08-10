Ρωσία-Ουκρανία: Πέντε νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκιβ

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, μετά από ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χάρκιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κατοικημένη περιοχή χωριού στην περιοχή Τσουγκούιφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις Αρχές, δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίσθηκαν, από ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, η οποία είχε στόχο την βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ.

Επίσης, μία γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή του Μπερλγκορόντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Χερσώνα σε επίθεση drone κατά ταξί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνολικά, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν κατά την διάρκεια της νύκτας, 456 ουκρανικά drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.