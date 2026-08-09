Φωτιά στα Τίρανα: Έφτασε στις αυλές των σπιτιών

Μεγάλη φωτιά μαίνεται σε περιοχή περίπου 38 χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων, με τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

Το πύρινο μέτωπο εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Αρχές εκκένωσαν χωριά και απομάκρυναν κατοίκους από τις περιοχές που κινδύνευαν.

Πυροσβέστες και στρατιώτες έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά στο όρος Κρούγιε.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ελικόπτερα μπήκαν στην επιχείρηση και πραγματοποιούν ρίψεις νερού στα σημεία όπου οι φλόγες παραμένουν ενεργές.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν τη φωτιά να κατεβαίνει προς τις κατοικίες. Σε ορισμένα σημεία, οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα σπίτια.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη.