«Φωτιά» στη Μέση Ανατολή

Σοβαρό πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν την περασμένη νύχτα οι φιλοιρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης την ίδια ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη βάζει τους δικούς της όρους πάνω στο τραπέζι και ζητά από την Ουάσιγκτον να τους κάνει δεκτούς.