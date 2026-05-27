Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα, αλλά και η Sberbank, μπορούν, βάσει νόμου να καταρρίπτουν drones

Η Ρωσία υιοθέτησε νόμο που επιτρέπει στην κεντρική τράπεζά της, καθώς και σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να διατηρούν τα δικά τους συστήματα άμυνας και να εξοπλίζουν το προσωπικό τους ώστε να αποκρούουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου.

Η Ουκρανία έπληξε σήμερα με πύραυλο στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας το εκεί κατάστημα της κεντρικής τράπεζας, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για έναν βρετανικής κατασκευής πύραυλο Storm Shadow. Πρόσθεσε ότι το κτίριο έπιασε φωτιά.

Συστήματα άμυνας εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών μπορούν να εγκαθίστανται δίπλα στην κεντρική τράπεζα, καθώς και δίπλα στην Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, και στη Ρωσική Ένωση Εταιρειών Μεταφοράς Χρημάτων. Προσωπικό στις εταιρείες αυτές θα επιτρέπεται να οπλοφορεί.

Οι θεσμοί αυτοί θα διαχειρίζονται οι ίδιοι το κόστος της άμυνάς τους, από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Ανατόλι Ακσάτοφ, ο επικεφαλής της Χρηματοοικονομικής Επιτροπής της Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό RBC.

Η επίθεση στα γραφεία της κεντρικής τράπεζας στη Σεβαστούπολη ήταν η πρώτη σε κατάστημα της κεντρικής τράπεζας από την έναρξη του πολέμου. Δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε μεγάλα γραφεία της Sberbank.

Χθες, Τρίτη, ο Αλεξάντρ Σοχίν, επικεφαλής του πιο ισχυρού επιχειρηματικού λόμπι της Ρωσίας, είπε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι εταιρείες είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την αγορά βαρέων όπλων και ηλεκτρονικών συστημάτων για να υπερασπισθούν τις υποδομές τους από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

