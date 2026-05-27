Ο Πούτιν δώρισε τέσσερις τίγρεις του Αμούρ στο Καζακστάν ενόψει επίσκεψής του στη χώρα

Η Ρωσία παρέδωσε στο Καζακστάν, τέσσερις τίγρεις του Αμούρ, εκ των οποίων οι δύο είναι ακόμη μικρά, για να βοηθήσει τη χώρα να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σε άρθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της επίσκεψής του στη χώρα της Κεντρικής Ασίας αυτήν την εβδομάδα.

Το πλούσιο σε ενεργειακούς πόρους και κρίσιμης σημασίας ορυκτά Καζακστάν συνορεύει με τη Ρωσία και είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας σε μια περιοχή στην οποία η Κίνα και οι ΗΠΑ επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους.

Τα τέσσερα ζώα, τα οποία αιχμαλωτίστηκαν στην περιφέρεια του Χαμπάροφσκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Καζακστάν, δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Πούτιν στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, και αυτά πρόκειται σύντομα να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον.

