Τουρκία-Κιλιτσντάρογλου: Επίσημη πρώτη του δικαστικά διορισμένου προέδρου του CHP

O Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου εμφανίζεται για πρώτη φορά δημόσια μετά τις πολιτικές ανακατατάξεις που οδήγησαν στην επιστροφή του στην ηγεσία του κόμματος με δικαστική απόφαση.

Στις πρώτες του δηλώσεις, που έγιναν στην ‘Αγκυρα και σε επαφές με δημοσιογράφους, εξαπέλυσε βολές για το εσωκομματικό συνέδριο και τις καταγγελίες περί διαφθοράς.

Με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη Γιορτή των Θυσιών, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου συνομίλησε με Τούρκους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και προανήγγειλε περαιτέρω τοποθετήσεις. «Θα πω πολλά πράγματα στη συνάντηση της 1ης Ιουνίου στα κεντρικά γραφεία του κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε το -άκυρο πλέον με δικαστική απόφαση- 38ο τακτικό συνέδριο του CHP το 2023 και οι καταγγελίες για παρατυπίες και χρηματισμό.

«Η δικαιοσύνη λέει ότι “δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα συνέδριο με χρήματα”. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει το δικαστήριο», δήλωσε ο Κιλιτσντάρογλου.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι καταγγελίες προέρχονται από στελέχη του ίδιου του κόμματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιστροφής στις αρχές του CHP.

«Λένε ότι μοιράστηκαν χρήματα, αυτά δεν γίνονται. Το CHP πρέπει να επιστρέψει στους ηθικούς του κώδικες. Θα συγκροτήσουμε την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή και θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας», πρόσθεσε.

Εσωκομματικές εκλογές

Ο τέως -και εκ νέου- ηγέτης του CHP απάντησε και στην πρόταση του Οζγκιούρ Οζέλ για εκλογή αρχηγού από τη βάση του κόμματος, με συμμετοχή περίπου 2 εκατομμυρίων μελών.

«Ο τρόπος εκλογής του γενικού προέδρου είναι σαφής, δεν μπορείτε να παρακάμψετε το συνέδριο. Όλα πρέπει να γίνονται με βάση το νόμο. Η εκλογή κοινοβουλευτικής ομάδας και των αντιπροσώπων πρέπει να γίνεται μέσα στο πλαίσιο του νόμου», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι πριν από το επόμενο συνέδριο θα υπάρξουν επαφές με νομικούς συμβούλους για τη διαδικασία.

«Αν ήταν στο χέρι μου θα πήγαινα αύριο το πρωί σε συνέδριο. Επειδή δεν είμαι νομικός, θα ρωτήσουμε τους ειδικούς», είπε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του

Σε ερώτηση για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ο Κιλιτσντάρογλου δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά ενόψει του νέου εσωκομματικού σκηνικού.

Για την εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία CHP

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα πρόσφατα γεγονότα με την αστυνομική επέμβαση στα γραφεία του CHP, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εμποδιστεί η πρόσβαση βουλευτών στο κόμμα.

«Δεν μπορεί να κλείνονται οι πόρτες του κόμματος στους βουλευτές», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για τις ενέργειες της προηγούμενης διοίκησης Οζέλ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ