Ρωσία: Επίθεση με 650 drones στη Μόσχα

Επίθεση με 650 μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε χθες το βράδυ η Μόσχα, με τις ρωσικές αρχές να ανακοινώνουν ότι ένας 20χρονος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας.

105 drones καταστράφηκαν πριν φτάσουν στη Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι τα περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Μάλιστα, 105 drones καταστράφηκαν κατά την προσέγγισή τους στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η ρωσική κρατική υπηρεσία ειδήσεων TASS χαρακτηρίζει την επίθεση ως τη δεύτερη πιο μαζική επίθεση που έχει δεχθεί η Μόσχα τους τελευταίους μήνες. Η ρωσική πρωτεύουσα βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

Νεκρός ένας 20χρονος – Ζημιές σε σπίτια

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας 20χρονος σε χωριό της περιφέρειας της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για ζημιές σε κατοικίες σε αρκετές περιοχές.

Η νέα επίθεση σημειώνεται ενώ έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί πολιτικές υποδομές.

Η προειδοποίηση της Ρωσίας για νέα πλήγματα

Την Κυριακή, ο ρωσικός στρατός προειδοποίησε ότι θα εντείνει τα πλήγματά του στις ουκρανικές υποδομές.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το Κίεβο θα αυξήσει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.