Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλω να αφήσουμε πίσω όσα μας χώρισαν»

Τέλος στην οικογενειακή ρήξη θέλει να βάλει ο πρίγκιπας Χάρι, δηλώνοντας ανοιχτά πως επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον βασιλιά Κάρολο και τα υπόλοιπα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο δούκας του Σάσεξ μίλησε για την ανάγκη να μείνουν πίσω οι διαφωνίες που έχουν σημαδέψει τα τελευταία χρόνια τη ζωή του.

«Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το σημαντικότερο πράγμα είναι η συμφιλίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Εγώ θέλω να το επιλύσω».

Η ρήξη με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ

AP Photo/Leon Nea

Η κρίση στις σχέσεις του Χάρι με τη βασιλική οικογένεια ξέσπασε το 2020, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, αποσύρθηκαν από τα βασιλικά καθήκοντα και εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Οι δημόσιες επικρίσεις τους προς τον θεσμό επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η σχέση του με τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Η επικείμενη συμφιλίωση, πάντως, δεν θεωρείται δεδομένη. Ο εκπρόσωπος του Χάρι διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του δεν αποτελούσαν αιχμή κατά του Ουίλιαμ ή οποιουδήποτε άλλου συγγενικού του προσώπου.

«Δεν αξίζει να συντηρούμε τις διαφορές»

Ο Χάρι παραδέχθηκε ότι οι οικογενειακές πληγές δεν εξαφανίζονται εύκολα. Ωστόσο, θεωρεί πως η διαρκής αναμόχλευση των διαφορών δεν οδηγεί πουθενά.

«Υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο και αρκετά προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να συνεχίζουμε να συντηρούμε τις οικογενειακές διαφορές», είπε, καταλήγοντας πως «δεν αξίζει τον κόπο».

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, όταν εκείνος ήταν μόλις 12 ετών. Μίλησε, επίσης, για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία.

Η επιστροφή στη Βρετανία και τα παιδιά

AP Photo/Frank Augstein

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η πρόσφατη επιστροφή του στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους.

Ο ίδιος εξήγησε πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να έχουν τα παιδιά του την ευκαιρία να φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο. Όπως ανέφερε, είχαν ήδη συμπληρώσει δύο εβδομάδες μαθημάτων και απολάμβαναν τη νέα εμπειρία.

Θέλει να γυρίσει σελίδα και με τον Τύπο

Ο δούκας του Σάσεξ εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα να βελτιωθούν οι σχέσεις του με τον βρετανικό Τύπο. Η αντιπαράθεσή του με εκδοτικούς ομίλους έχει οδηγήσει σε σειρά δικαστικών υποθέσεων και αποτελεί ένα από τα ζητήματα που έχουν επιβαρύνει τη σχέση του με τη χώρα του.

«Ελπίζω ότι αυτό θα αλλάξει», δήλωσε, εκφράζοντας την επιθυμία να αφήσουν όλες οι πλευρές πίσω τους τις παλιές συγκρούσεις.

Το αν η έκκλησή του θα οδηγήσει σε ουσιαστική προσέγγιση με τον πατέρα και τον αδελφό του παραμένει ανοιχτό. Για πρώτη φορά, πάντως, το μήνυμα που επιλέγει να στείλει δημόσια είναι σαφές: θέλει να υπάρξει συμφιλίωση.