Χιλιάδες «ζόμπι» στους δρόμους του Key West της Φλόριντα

Χιλιάδες μεταμφιεσμένοι σε ζόμπι κατέκλυσαν τους δρόμους του Key West στη Φλόριντα, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη ετήσια ποδηλατοδρομία Zombie Bike Ride, ένα από τα πιο ξεχωριστά δρώμενα του φεστιβάλ Fantasy Fest, ενός δεκαήμερου πάρτυ στο κέντρο της πόλης.

Οι συμμετέχοντες, φορώντας ανατριχιαστικές στολές, με τρομακτικό μακιγιάζ και γεμάτοι ψεύτικα αίματα, ξεκίνησαν μια διαδρομή περίπου 6,4 χιλιομέτρων, μετατρέποντας την πόλη σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο σκηνικό θρίλερ. Ποδήλατα, σκούτερ και κάθε λογής τροχοφόρα μετέφεραν τα εντυπωσιακά ζόμπι, κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού, περνώντας από την παραλία Smathers Beach και την ιστορική συνοικία Old Town.

Η φετινή διοργάνωση είχε έντονο μουσικό χαρακτήρα, καθώς το Fantasy Fest είναι αφιερωμένο στα «Μουσικά είδωλα και τα εμβληματικά μιούζικαλ». Οι μεταμφιέσεις παρέπεμπαν σε γνωστές παραγωγές, όπως το «Little Shop of Horrors» και το «Grease», ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές στο θρυλικό συγκρότημα AC/DC. Οι δημιουργικές στολές και οι ευφάνταστες κατασκευές προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα στους θεατές που είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Η ποδηλατοδρομία ολοκληρώθηκε στο κέντρο της πόλης, όμως η διασκέδαση συνεχίστηκε στην Duval Street, όπου πραγματοποιήθηκε το ZombieFest, το πάρτι που έπεται της εκδήλωσης.

Ο θεσμός ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια και σε προηγούμενες διοργανώσεις, η συμμετοχή είχε ξεπεράσει τις 7.000 «ζόμπι».

Οι εκδηλώσεις του Fantasy Fest συνεχίζονται έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με αποκορύφωμα τη μεγάλη παρέλαση του Σαββάτου, που αναμένεται να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες θεατές στους δρόμους του Key West.