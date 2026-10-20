ΔΕΙΤΕ:Σκάφος με 66 μετανάστες αναχαιτίζεται από την Ακτοφυλακή

Ένα αυτοσχέδιο σκάφος με 66 μετανάστες αναχαιτίζεται από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ στην Καραϊβική, με εναέρια πλάνα να καταγράφουν το σκάφος καθώς τα πληρώματα πλησιάζουν για να βοηθήσουν όσους βρίσκονται σε αυτό.

Η Ακτοφυλακή αναφέρει ότι το σκάφος σταμάτησε την Παρασκευή στο Πέρασμα της Μόνα, μια θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Πουέρτο Ρίκο και της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Από τους 66 μετανάστες, οι 63 επέστρεψαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ τρεις βρίσκονται πλέον υπό κράτηση και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα παράνομης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Επιχείρηση

Κατά τη διάρκεια περιπολίας ρουτίνας το απόγευμα της Παρασκευής, το πλήρωμα αεροσκάφους HC-144 Ocean Sentry της Ακτοφυλακής εντόπισε ένα αυτοσχέδιο σκάφος μήκους 30 ποδών, με υπερβολικά μεγάλο αριθμό επιβαινόντων, περίπου 70 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Αγκουαντίγια, στο Πουέρτο Ρίκο. Το προσωπικό επιφυλακής της Ακτοφυλακής στον Τομέα Σαν Χουάν ανακατεύθυνε το περιπολικό Winslow Griesser για να αναχαιτίσει το ύποπτο σκάφος και διέταξε την απογείωση πληρώματος ελικοπτέρου MH-60T Jayhawk από τον Αεροπορικό Σταθμό Borinquen για την παροχή εναέριας υποστήριξης διάσωσης.

Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, το πλήρωμα του περιπολικού επιβίβασε με ασφάλεια όλους τους μετανάστες από το αυτοσχέδιο σκάφος, μεταξύ των οποίων 55 άνδρες και τέσσερις γυναίκες που δήλωσαν υπήκοοι της Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς και έξι άνδρες και μία γυναίκα που δήλωσαν υπήκοοι της Αϊτής.

«Είμαι υπερήφανος για το πλήρωμά μου και τα αεροπορικά πληρώματα της Ακτοφυλακής που σταμάτησαν αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα επικίνδυνο ταξίδι για όλους τους επιβαίνοντες σε ένα υπερφορτωμένο μεταναστευτικό σκάφος το βράδυ της Παρασκευής», δήλωσε ο υποπλοίαρχος Άλεξ Κέρνεϊ, κυβερνήτης του περιπολικού Winslow Griesser της Ακτοφυλακής. «Διέσωσαν 66 ανθρώπους από ένα επικίνδυνα υπερφορτωμένο σκάφος που επιχειρούσε να διασχίσει έναν απέραντο ωκεανό με ελάχιστο έως ανύπαρκτο εξοπλισμό ασφαλείας και χωρίς καμία μέριμνα για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Αυτά τα ταξίδια είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και οποιοσδήποτε διεξάγει παράνομες επιχειρήσεις διακίνησης μεταναστών ενδέχεται να διωχθεί ποινικά και να φυλακιστεί».

Μετά την αναχαίτιση, το περιπολικό Winslow Griesser συναντήθηκε με τα πλοία Bellatrix και Acrux του Πολεμικού Ναυτικού της Δομινικανής Δημοκρατίας στο Πέρασμα της Μόνα και ολοκλήρωσε τον επαναπατρισμό 63 μεταναστών.

Στους μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα ή συλλαμβάνονται στην ξηρά δεν θα επιτρέπεται να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε έδαφος των ΗΠΑ. Επιπλέον, τα άτομα που φθάνουν παράνομα μπορεί να κριθούν μη επιλέξιμα για νόμιμες επιλογές άδειας εισόδου υπό όρους και να αντιμετωπίσουν επαναπατρισμό στη χώρα καταγωγής τους ή επιστροφή στη χώρα από την οποία αναχώρησαν.