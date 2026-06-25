Ομάν: Στις μελλοντικές ρυθμίσεις για το Ορμούζ δεν περιλαμβάνονται «τέλη διέλευσης»

Δεν θα επιβληθούν «τέλη διέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα το Ομάν. Γνωστοποίησε επίσης, ότι είναι σε επαφή με το Ιράν, όπου εξετάζει τις «δαπάνες», οι οποίες θα μπορούσαν να χρεώνονται για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του θαλάσσιου περάσματος.

Σύμφωνα με τον ΥπΕξ του σουλτανάτου, ο οποίος διευκρίνισε, ότι, οι μελλοντικές ρυθμίσεις που αφορούν τα Στενά, δεν προβλέπουν την επιβολή διοδίων ή άλλων τελών διέλευσης.