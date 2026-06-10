69 εκ. δολάρια για ανακαίνιση μνημείου – Καυχιέται ο Τραμπ – Επικρίνουν οι Δημοκρατικοί

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ παρουσιάζει με υπερηφάνεια τη νέα δεξαμενή του Καπιτωλίου, μετά την ανακαίνισή της.. Ένα έργο που προκαλεί και πολλές αντιδράσεις όμως λόγω του κόστους του..

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής του Alpha στις Ηνωμένες Πολιτείες Δημήτρης Φιλιππίδης.