69 εκ. δολάρια για ανακαίνιση μνημείου – Καυχιέται ο Τραμπ – Επικρίνουν οι Δημοκρατικοί
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ παρουσιάζει με υπερηφάνεια τη νέα δεξαμενή του Καπιτωλίου, μετά την ανακαίνισή της.. Ένα έργο που προκαλεί και πολλές αντιδράσεις όμως λόγω του κόστους του..
Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής του Alpha στις Ηνωμένες Πολιτείες Δημήτρης Φιλιππίδης.
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