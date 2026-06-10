O Τραμπ επικρίνει την βραδύτητα της διαπραγμάτευσης και απειλεί με νέες επιθέσεις

Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Επειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν το πρωί στην Τεχεράνη για να συναντήσουν τους Ιρανούς με στόχο την άμβλυνση των διαφορών» ανάμεσα στις δύο πλευρές», δήλωσε ο διπλωμάτης που δεν κατονομάζεται.

Η διπλωματική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έπειτα από την πτώση χθες του αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς» και «θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

«Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια – έχουν τελείως ηττηθεί». «Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!».

Σε χωριστή τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά να εκδώσει νέες διαταγές για επιθέσεις με στόχο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη είναι απρόθυμη να υπογράψει συμφωνία.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει.

Πρόσθεσε δε ότι είναι πιθανόν να διατάξει νέες επιθέσεις με δεδομένο τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Fox News.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του Τραμπ ή για το ταξίδι των διαπραγματευτών του Κατάρ στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ