Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Ινδία: Τουλάχιστον 18 ξένοι υπήκοοι από τους 21 νεκρούς

Όπως μετέδωσε το δίκτυο ⁠CNN-News18, τουλάχιστον 18 ξένοι υπήκοοι, συγκαταλέγονται στους 21 νεκρούς από την φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί.

Στους νεκρούς συγκαταλέγονται υπήκοοι του Μπανγκλαντές, της Νιγηρίας, της Μοζαμβίκης και της Λιβερίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στη πρωτεύουσα της Ινδίας, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε ένα από τα χειρότερα τέτοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.

Τουλάχιστον σαράντα άνθρωποι, έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία.

“Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο”, είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

ΠΗΓΗ-ΑΠΕ