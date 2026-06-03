ΗΠΑ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με τον Ντ. Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάποια στιγμή αν τα πράγματα «πάνε καλά».

«’Έχουν ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο στο podcast “Pod Force One” της εφημερίδας New York Post η οποία μεταδόθηκε σήμερα, αναφερόμενος στο Ιράν.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εμπλοκή του Χαμενεΐ στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των συγκρούσεων, ο Τραμπ είπε, «Εμπλέκεται απολύτως… Νομίζω πως έχουν πολύ σεβασμό για αυτόν».

Ο Τραμπ είπε ότι ακούει πως ο ηγέτης του Ιράν δεν πάει τόσο καλά αλλά δίνει την έγκρισή του στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως δεν είχε «το προνόμιο να συναντήσει» τον Χαμενεΐ.

«Θα ήθελα να τον συναντήσω. Θα συναντηθούμε πιθανότατα σε κάποια φάση, ανάλογα με το πώς θα πάνε όλα», είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν επιτυχία επειδή ο στρατός της χώρας έχει ηττηθεί. Η σύγκρουση, που ξεκίνησε με τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει αλλάξει άρδην την παγκόσμια αγορά ενέργειας και έχει αποδειχθεί ότι οι Αμερικανοί δεν είναι υπέρ του πολέμου μερικούς μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

«Το Ιράν είναι μεγάλη επιτυχία», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη. «Θα δούμε τι θα συμβεί», είπε.«…εργαζόμαστε σε μια συμφωνία και [αν] συμβεί, θαυμάσια. Αν δεν συμβεί, είναι επίσης ΟΚ. Θα το κάνουμε με τον άλλο τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά έχει πει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάμβαναν τα πλήγματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα ήταν ανίκητοι στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Αμφότεροι θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Θα σκεφτόμουν ότι ο Τζέι Ντι και ο Μάρκο ως ομάδα θα ήταν πολύ δύσκολο να ηττηθούν», είπε ο Τραμπ στη Μιράντα Ντεβάιν στο podcast που μεταδόθηκε σήμερα. «Είναι ενδιαφέρον, ανθρώπινο πράγμα, η ανθρώπινη εξίσωση. Οπότε τους βλέπω μαζί, τα πάνε περίφημα μαζί», είπε.

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