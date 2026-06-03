Ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ: 63 οι τραυματίες- Την ευθύνη ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Τουλάχιστον 63 είναι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία του Κουβέιτ, μετά από την επίθεση με drones, κατά του αεροδρομίου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός Ινδού επιβάτη.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν με ανακοίνωση στο Telegram οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανάρτησαν ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που έγινε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού.

«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ-ΑΠΕ