Πεζεσκιάν: Ο αμερικανικός αποκλεισμός είναι προορισμένος να αποτύχει

Η Ουάσιγκτον δεν εγκαταλείπει την ιδέα συγκρότησης συνασπισμού για το Στενό του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ είναι προορισμένος να αποτύχει και απλώς θα επιδεινώσει τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο.

«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο (…) και προορίζεται να αποτύχει», δηλώνει ο ιρανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αφού ο Λευκός Οίκος προανήγγειλε παράταση του αποκλεισμού «επί πολλούς μήνες».

Την στιγμή που οι δηλώσεις αυτές της Ουάσινγκτον προκάλεσαν αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τέτοια μέτρα αποκλεισμού «όχι μόνο δεν επιτρέπουν την βελτίωση των συνθηκών της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αποτελούν πηγή έντασης και διατάραξης μακροπρόθεσμα της σταθερότητας στον Κόλπο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες της να προσπαθήσουν να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο Στενό του Ορμούζ.

Επικαλούμενο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το δημοσίευμα αποκαλύπτει την ύπαρξη σχεδίου που ονομάζεται «Μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του οποίου ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μοιραζόταν πληροφορίες, θα συντόνιζε διπλωματικές ενέργειες και θα επέβαλε την εφαρμογή κυρώσεων.

Δεδομένων των χθεσινών δηλώσεων αμερικανού αξιωματούχου σύμφωνα με τις οποίες ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να συνεχίσει τον σημερινό αποκλεισμό επί μήνες, αν παραστεί ανάγκη, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο, το διπλωματικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει την συλλογική μας ικανότητα για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και για την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας». Στο κείμενο κρίνεται «ουσιαστικής» σημασίας η ανάληψη συλλογικής δράσης για την «επιβολή σημαντικού τιμήματος στην παρεμπόδιση της διέλευσης από το Στενό» από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τους ευρωπαίους συμμάχους του να επέμβουν στα τέλη του Μαρτίου, για να διαμαρτυρηθεί στην συνέχεια για την άρνησή τους να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το πετρέλαιο ανέβηκε στα 125 δολάρια σήμερα μετά τις αμερικανικές δηλώσεις για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό στην ναυσιπλοΐα λόγω της εφαρμογής ιρανικού και αμερικανικού αποκλεισμού.

Αν και εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις 13 Απριλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποφάσισαν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της κυκλοφορίας των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις απειλούν με αντίποινα, αν η Ουάσινγκτον δεν άρει τον αποκλεισμό.

«Δεν θα ανεχτούμε τον ναυτικό αποκλεισμό. Αν συνεχισθεί, το Ιράν θα απαντήσει», προειδοποίησε χθες μέσω της ιρανικής τηλεόρασης ο Μόχσεν Ρεζάι, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης που ορίσθηκε τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Προειδοποίησε επίσης κατά της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν «στην βύθιση αμερικανικών πλοίων και στην αιχμαλώτιση μεγάλου αριθμού στρατιωτών του εχθρού».

Παράλληλα, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού του Ιράν απείλησε με ανάπτυξη νεοαποκτηθέντων ναυτικών όπλων πολύ σύντομα.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν Μόχσεν Πακνετζάντ υποβάθμισε από την πλευρά του τις επιπτώσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού λέγοντας ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

«Οι εργαζόμενοι στην πετρελαϊκή βιομηχανία εργάζονται αδιάκοπα για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ