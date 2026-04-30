Γερμανία: Απροσδόκητη ανάπτυξη 0,3% για το ΑΕΠ κατά το α’ τρίμηνο

Ελαφρώς καλύτερη του αναμενόμενου ήταν η επίδοση της γερμανικής οικονομίας κατά το α’ τρίμηνο του έτους, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία δεν φαίνεται για την ώρα να επηρεάζει και την αγορά εργασίας. Για τον Απρίλιο, καταγράφεται μείωση της ανεργίας, η οποία παραμένει ωστόσο σε υψηλό επίπεδο.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο κατά 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει για την ίδια περίοδο αύξηση ύψους 0,2%. Οι καταναλωτικές δαπάνες – τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες – σημείωσαν επίσης αύξηση, ενώ, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, αύξηση διαπιστώνεται και στις εξαγωγές.

Η εξέλιξη, εν μέσω μεγάλων προκλήσεων, «είναι ενθαρρυντική και αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι πολλοί οικονομικοί δείκτες ήταν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο απογοητευτικοί», δήλωσε στην Handelsblatt ο οικονομολόγος Αλεξάντερ Κρούγκερ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για «πιο εμφανή» αντίκτυπο της αύξησης των τιμών ενέργειας στο μέλλον. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει στο μεταξύ ήδη αναθεωρήσει κατά 50% επί τα χείρω την πρόβλεψή για την ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος, σε 0,5%.

Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) από την πλευρά της και με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον σχηματισμό της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, τόνισε ότι η Γερμανία θα μπορούσε φέτος να αποφύγει την ύφεση, κυρίως λόγω του ειδικού ταμείου για τις υποδομές και τις αμυντικές δαπάνες. «Τα κρατικά χρήματα όμως δεν αρκούν από μόνα τους και δεν αντικαθιστούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της BDI Πέτερ Λάιμπινγκερ. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές συνθήκες, σημείωσε ακόμη ότι «η καλύτερη θεραπεία κατά των εξωτερικών σοκ είναι μια ανταγωνιστική επιχειρηματική έδρα» και τόνισε ότι οι παγκόσμιες κρίσεις «δεν πρέπει να αποτελούν δικαιολογία για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων – το αντίθετο μάλιστα».

Για τον Απρίλιο πάντως η ανεργία κατέγραψε μικρή κάμψη, με τον αριθμό των ανέργων να μειώνεται κατά 13.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο των τριών εκατομμυρίων, με 3,008 εκατομμύρια άτομα εκτός εργασίας. Επιπλέον, οι άνεργοι ήταν τον Απρίλιο κατά 77.000 περισσότεροι από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, τον φετινό Απρίλιο 1,07 εκατομμύριο άνθρωποι έλαβαν επίδομα ανεργίας, κατά 93.000 περισσότεροι από ό,τι τον Απρίλιο του 2025.