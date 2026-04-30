«Στολίσκος για τη Γάζα»: Το Ισραήλ αναχαίτισε 175 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 20 πλοία

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές αρχές και οι άνθρωποι αυτοί κατευθύνονται πλέον προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του στολίσκου των προφυλακτικών (σ.σ.: έτσι αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο μέσω του X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».

Νωρίτερα οι οργανωτές αυτού του στολίσκου που μεταφέρει φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ