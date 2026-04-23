Ο Τραμπ απειλεί με επιθέσεις κατά οποιουδήποτε σκάφους τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «πυροβολήσει και να σκοτώσει όλα τα σκάφη, όσο μικρά κι αν είναι, που τοποθετούν νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

«Τα ναρκαλιευτικά μας, καθαρίζουν τα Στενά, αυτή τη στιγμή. Διατάσσω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, αλλά σε τριπλάσιο επίπεδο από το σημερινό», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ