Γάζα: Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σήμερα, όπως δήλωσαν Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοποίησε μαχητές που μετέφεραν πυρομαχικά, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Τρεις άλλοι, ανάμεσά τους ένας εργαζόμενος σε υπηρεσίες διάσωσης, σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό πλήγμα στον Μαγάζι, τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στην περιοχή Ντέιρ Αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε να κάνει άμεσα κάποιο σχόλιο για το πλήγμα αυτό.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει κατ’ επανάληψη πλήγματα στη Γάζα αφότου τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις στην εκεχειρία.

Δεν υπάρχει μηχανισμός για την τήρηση της εφαρμογής της εκεχειρίας. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες και περισσότεροι από 780 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της κατάπαυσης πυρός.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο ιατρικό ίδρυμα του θύλακα, οι συγγενείς πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, που σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε πόλη της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, ετοιμάζονταν για την ταφή των δικών τους.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός, δεν υπάρχει εκεχειρία, δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπααλούσα, συγγενής ενός εκ των θυμάτων. «Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά».

Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το πλήγμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ