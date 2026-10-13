Πακιστάν: 4 νεκροί και 30 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν όταν η επιβατική αμαξοστοιχία «Rehman Baba Express» εκτροχιάστηκε νωρίς το πρωί, στην κεντρική περιοχή του Πακιστάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σερ Σαχ, κοντά στο Μουλτάν, στην επαρχία Παντζάμπ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια του εκτροχιασμού.

Εκτροχιάστηκαν 14 βαγόνια

Η αμαξοστοιχία «Rehman Baba Express» εκτελούσε το δρομολόγιο από το Καράτσι, τη νότια παραθαλάσσια πόλη του Πακιστάν, προς την Πεσάβαρ, στα βορειοδυτικά της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος, 14 βαγόνια βγήκαν από τις ράγες. Οι διασώστες επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από όλα τα βαγόνια που εκτροχιάστηκαν.

Η μηχανή της αμαξοστοιχίας παρέμεινε ασφαλής. Ωστόσο, ο απολογισμός ήταν βαρύς, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και 30 τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκαν άμεση μεταφορά σε κοντινά νοσοκομεία για ιατρική φροντίδα.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτροχιάστηκε το επιβατικό τρένο στο Πακιστάν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε την έξοδο των 14 βαγονιών από τις ράγες.

Η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας

Τη βαθιά τους θλίψη για το δυστύχημα εξέφρασαν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, και ο πρόεδρος της χώρας, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι.