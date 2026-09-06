Παγκόσμιο Κύπελλο Πίτσας στο Μπουένος Άιρες

Φωτιές, ζογκλερικά, περιστροφές και… πίτσα στον αέρα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Πίτσας και Εμπανάδας 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες, δεν ήταν ένας απλός διαγωνισμός γεύσης, αλλά ένα εντυπωσιακό θέαμα, με τη ζύμη να πρωταγωνιστεί.

Διαγωνιζόμενοι από διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στη διοργάνωση, διεκδικώντας τη διάκριση σε 12 κατηγορίες. Ανάμεσά τους ήταν η μοτσαρέλα, η fugazza, όπως ονομάζεται η παραδοσιακή αργεντίνικη πίτσα με κρεμμύδια, η ταχύτητα, αλλά και η μεγαλύτερη πίτσα.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψαν οι πιο θεαματικές κατηγορίες.

Ένας από τους συμμετέχοντες έβαλε φωτιά στη ζύμη της πίτσας και στη συνέχεια άρχισε να την περιστρέφει με δεξιοτεχνία, πετώντας την στον αέρα και προσφέροντας ένα πραγματικό σόου στους θεατές.

Ένας άλλος διαγωνιζόμενος εντυπωσίασε με ζογκλερικά και χορευτικές φιγούρες, αποδεικνύοντας ότι η παρασκευή πίτσας μπορεί να απαιτεί όχι μόνο τεχνική και ταχύτητα, αλλά και… καλλιτεχνικές ικανότητες.

Στην κατηγορία freestyle, όπου κυριαρχούν τα ζογκλερικά και οι εντυπωσιακές κινήσεις με τη ζύμη, νικητής αναδείχθηκε ο Βενεζουελάνος παρασκευαστής πίτσας, Ρούμπενς Πένια.

Το μοναδικό του στυλ ενθουσίασε το κοινό και του χάρισε την πρώτη θέση.

«Είναι μια τεράστια χαρά, γιατί δεν πρόκειται μόνο για ένα άτομο. Πίσω από αυτή τη νίκη βρίσκεται μια ολόκληρη χώρα, αλλά και όλη η δουλειά και η προσπάθεια που έχει προηγηθεί. Υπήρχαν μέρες που πέφταμε για ύπνο αργά, δύσκολες και απαιτητικές ημέρες. Και χάρη σε όλη αυτή τη δουλειά, σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα», δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Πένια.