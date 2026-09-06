Ο Μέσι σε… μιλανεζα: Η ιδέα εστιατορίου της Αργρντινής

Ένα εστιατόριο στην Αργεντινή βρήκε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο και… νόστιμο τρόπο για να τιμήσει τον Λιονέλ Μέσι. Συγκεκριμένα, δημιούργησε μια μοναδική «μιλανέζα» (παναρισμένο σνίτσελ), η οποία ξεχωρίζει από κάθε άλλη, καθώς είναι σχηματισμένη σαν το πρόσωπο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Η έμπνευση ανήκει στον σεφ Νταμιάν Ζανότι από το εστιατόριο El Antojo. Ο σεφ χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του Μέσι ως πρότυπο για να σμιλέψει το κρέας και να αποδώσει τα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, ακολούθησε την κλασική διαδικασία με αυγό και τριμμένη φρυγανιά για το πανάρισμα, δίνοντας ζωή στη «La Milamessi».

Το αποτέλεσμα δεν άργησε να κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Μέσι ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

«Νομίζω ότι το να φτιάξουμε την τελευταία μιλανέζα του Μέσι, αφού δεν θα είναι πλέον μαζί μας, είναι ένας τρόπος να τον τιμήσουμε και να τον έχουμε λίγο πιο κοντά μας», δήλωσε ο Ζανότι.

Για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Κριστιάν Φράνκο, η «La Milamessi» είναι κάτι περισσότερο από ένα πιάτο. Είναι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που χάρισε αμέτρητες συγκινήσεις στους Αργεντινούς.

«Σήμερα φτιάχνουμε τη μιλανέζα που ποτέ δεν θέλαμε να φτιάξουμε: τη μιλανέζα του αποχαιρετισμού του νούμερου 10», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας είναι ο κορυφαίος σκόρερ και ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Αργεντινής, με 125 γκολ σε 207 εμφανίσεις. Μια διαδρομή που ξεκίνησε με αμφισβήτηση και απογοητεύσεις και εξελίχθηκε σε μια μοναδική ιστορία λύτρωσης, κατακτήσεων και θριάμβου με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».