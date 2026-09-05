Τοιχογραφία του Φρέντι Μέρκιουρι στο Γουέμπλεϊ Παρκ με αφορμή τα 80α γενέθλια του

Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία 9 μέτρων, αφιερωμένη στον θρυλικό Φρέντι Μέρκιουρι, κοσμεί πλέον το Γουέμπλεϊ Παρκ του Λονδίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννησή του.

Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Είμαι ο κύριος Μέρκιουρι» (I am Mr Mercury), αποτελεί δημιουργία του γνωστού street artist Φρανκ Στάιλς.

Η ιδιαιτερότητά του κρύβεται στον αναμορφικό του σχεδιασμό: ο καλλιτέχνης συνέθεσε τέσσερα διαφορετικά έργα πάνω στα 58 Ισπανικά Σκαλιά της περιοχής.

Έτσι, η μορφή του αείμνηστου τραγουδιστή αποκτά τις σωστές της αναλογίες μόνο όταν την κοιτάξει κανείς από μια συγκεκριμένη γωνία, ενώ από οποιοδήποτε άλλο σημείο μοιάζει με μια αφηρημένη έκρηξη χρωμάτων και γραμμών.