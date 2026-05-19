

Γυμνάσια των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας από σήμερα έως τις 21 Μαΐου

ΔΙΕΘΝΗ
19/05/2026 10:14
PHOTO/AP - Russian-Defense-Ministry-Press-Service

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από τις 19 ως τις 21 Μαΐου, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Άμυνας.

Περισσότερα από 64.000 μέλη προσωπικού και 7.800 τεμάχια στρατιωτικού υλικού θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια, στο πλαίσιο των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρουζ θα εκτοξευθούν από πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος, ανακοίνωσε το υπουργείο.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

